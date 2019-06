Meteo: dal 21 giugno le temperature ancora oltre i 40 gradi

Nei prossimi giorni tornerà l'alta pressione africana che porterà una nuova ondata di caldo

Di: Redazione Sardegna Live

L'anticiclone delle Azzorre mantiene condizioni di tempo abbastanza stabile sul nostro Paese e con temperature meno opprimenti rispetto ai giorni scorsi. Ma attenzione: la tregua non durerà a lungo.

Nei prossimi giorni, infatti, tornerà l'alta pressione africana che porterà con sé una nuova ondata di caldo.

Il sito www.ilmeteo.it non prevede particolari scossoni termici fino a giovedì. Nonostante le temperature sopra media in molte regioni, il caldo non sarà particolarmente eccessivo. La tendenza inizierà a cambiare da venerdì 21 (solstizio d'estate) quando l'anticiclone delle Azzorre lascerà spazio alle influenze sub tropicali e le temperature riprenderanno inesorabilmente a salire.

Fra sabato e domenica il grande caldo investirà Sardegna, Sicilia ma anche gran parte del Sud e l'area tirrenica del Centro.

Nelle zone interne delle due Isole maggiori le temperature saranno prossime ai 42 °C. Il peggio potrebbe arrivare con l'inizio della successiva settimana.