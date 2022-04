Bonorva. Un vero e proprio laboratorio di stupefacenti e 215 chili di droga nell’azienda agricola

Arrestato un allevatore in flagranza di reato

Di: Redazione Sardegna Live

Durante il giorno di Pasquetta, nelle campagne di Bonorva, durante un servizio incentrato sul contrasto alla coltivazione e al traffico di stupefacenti, , i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bonorva, assieme ai colleghi delle stazioni di Bonorva, Giave e Mores, hanno rinvenuto, presso l’azienda agricola di un allevatore originario di Fonni circa 215 chili di sostanza stupefacente del tipo Marijuana immagazzinata in un capannone, che sembrava un vero e proprio laboratorio industriale per produrre droga, allestito con tutto il necessario per l’essiccazione e attrezzato con macchinari artigianali per la lavorazione.

Nascosti dai folti rovi attorno, 60 chili di marijuana nei terreni dell’azienda, immagazzinata con bidoni comunemente utilizzati per la conservazione delle olive, portando il sequestro complessivo di stupefacente a 275 chili.

L’allevatore, tratto in arresto nella flagranza del reato di produzione e detenzione della droga ai fini di spaccio è stato portato nel carcere di Bancali.