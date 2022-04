Villaputzu. Truffa del pellet: denunciato un napoletano

Utilizzava il sito di una società bergamasca, ignara di tutto, per vendere il pellet a prezzi vantaggiosi e facendosi accreditare il denaro sulla sua Postepay

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Truffa aggravata: questa l’accusa di cui dovrà rispondere un napoletano trentunenne, residente a Pozzuoli, dopo la denuncia da parte dei carabinieri di Villaputzu, a seguito delle indagini scaturite dalla querela contro ignoti presentata da una trentacinquenne del luogo.

Il giovane napoletano è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per aver illecitamente utilizzato per la vendita di pellet a prezzi particolarmente vantaggiosi il sito internet di una società bergamasca ed essersi accordato con la denunciante, si era fatto accreditare dalla stessa, mediante bonifico su carta Postepay Evolution, la somma di euro 200 per l'acquisto e la consegna di 72 sacchetti di pellet, senza però mai spedire quanto acquistato.

Nel corso delle indagini si è potuta appurare l’estraneità ai fatti della ditta bergamasca e della sua titolare, che aveva formalizzato una querela presso la Tenenza di Seriate per il reato di sostituzione di persona, relativamente a fatti analoghi a quelli in disamina. Si era trattato evidentemente di una falla nel sistema di sicurezza del sito web.