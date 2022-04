Addio a suor Giuseppina Derudas, investita sulle strisce pedonali mentre tornava da un funerale

Il conducente dell’auto, ora sotto choc, rischia una condanna per omicidio stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Travolta da un’auto mentre tornava da un funerale: inutili i soccorsi per suor Giuseppina Derudas, 78 anni, che è morta poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era arrivata in condizioni disperate.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente accaduto in via Puglia dove la donna, che faceva parte delle Figlie della Carità, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, tornando dal funerale di Ivan Balestrino, 51enne morto di infarto, molto conosciuto nel quartiere di San Michele.

Il conducente della Madza, un uomo di 41 anni ora sotto choc, rischia ora di dover rispondere all’accusa di omicidio stradale, mentre l’auto è stata sequestrata.

Raccolte testimonianze di alcuni passanti e filmati delle telecamere della zona da parte della Polizia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio nel capoluogo sardo, dove suor Giuseppina era molto conosciuta e apprezzata per le attività che coinvolgevano i bambini e per il suo animo buono, capace di dare ottimi consigli e amore, era infatti considerata la “madre di tutti”.