Paura nella notte a Decimo, in fiamme due auto. Sul posto i Vigili del Fuoco

L’episodio è avvenuto intorno alle 00.15

Di: Alessandro Congia

Un incendio, questa notte, avvenuto intorno alle 00.15, ha coinvolto due auto parcheggiate in via Papa Giovanni XXIII°, a Decimomannu.

La squadra di Pronto intervento del 115, è partita dalla sede centrale con un'auto pompa e con il supporto di un'autobotte, evitando di fatto che le fiamme si potessero propagare ad altri veicoli in sosta parcheggiati nelle vicinanze.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, anche se non si esclude l’ennesimo gesto doloso dei piromani.