Travolta da un'auto mentre attraversa strisce a Cagliari: morta una 78enne

La donna si è spenta al Brotzu per via delle gravi ferite riportate

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 17,30 di questo pomeriggio una 78enne è stata travolta a Cagliari da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali. Dopo essere stata trasferita all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso per le gravi ferite riportate, la donna ha perso la vita.

La vettura, una Mazda, è sopraggiunta in via Puglia dalla rotatoria di piazza dei Castellani. Il conducente, 43 anni, si è subito fermato per prestare soccorso alla malcapitata.

Poco dopo sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi e un'ambulanza del 118, che ha trasportato in ospedale la ferita, venuta a mancare qualche minuto più tardi.