Tramas, le culture che si intrecciano al solstizio d’estate

Sabato 22 giugno le più suggestive espressioni della tradizione isolana si incontrano a Teti

Di: Lucia Pes

Ripercorrere il cammino a ritroso per riviverne le origini in un territorio dai mille volti, che dà i natali a gente orgogliosa ed ospitale, raccontando antiche tradizioni, e miti eterni. Accompagnare il pubblico alla scoperta di un viaggio caratterizzato da culti mistici e tratti arcaici.

Questo sarà TRAMAS_ Intrecci Culturali.

Il progetto ideato dall’Associazione Culturale “ Su Sennoreddu e sos de S’iscusorzu” ospiterà a Teti, sabato 22 giugno dalle ore 20.30 la grande sfilata che vedrà protagonisti, oltre agli organizzatori, i gruppi in maschera : “Mamutzones” di Samugheo, “Is Arestes e s’Urtzu pretistu” di Sorgono, “Urthos e Buttudos” di Fonni, “Maimones Murronarzos e Intintoos” di Olzai, “Mascher’e cuaddu” di Neoneli,” Is Cruzonis” di Siurgus Donigala, “S’Urtzu e sos Bardianos” di Ula Tirso,” Sos Colonganos” di Austis . Ma non solo intessere culture tra i vari gruppi in maschera, TRAMAS crea un connubio anche con il folklore, accogliendo il sodalizio femminile di Sorradile “Serra Ilighes”.

“Tramas nasce della percezione di favorire gli scambi culturali fra le varie comunità, intrecciando appunto l’dentità di ogni formazione che ne prenderà parte– ci racconta Andrea Macis, presidente dell’Associazione – e con lo scopo di costruire un’iniziativa che connoti il nostro gruppo e che dia attenzione a ciò che rappresentiamo”.

Il seducente e teatralizzato ritorno alle origini sarà ambientato in un’area del centro storico del paese e regalerà al pubblico scenari incantanti con avvolgenti effetti scenografici e con una voce narrante che detterà i ritmi della sfilata.

“La data del 22 giugno non è casuale – aggiunge il Presidente - è stata scelta perché a ridosso con il solstizio d’estate. La nostra maschera, infatti, rappresenta una leggenda legata al villaggio di Abini. Ed è pensando ai riti di purificazione dell’acqua e del fuoco, e quindi al solstizio d’estate, che abbiamo costruito la nostra idea”.

Dalle ore 22.00 i suoni della tradizione condotti da Matteo Casula scandiranno l’ennesimo intreccio della serata che culminerà con le proposte musicali di Dj Ago.