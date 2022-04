Imbrattato da un writer il Bastione Saint-Remy. Valerio Piga: "L'amministrazione comunale ha abbandonato il monumento"

Valerio Piga (Difensori della natura): "Nel mondo dei writer chi graffita su monumenti e palazzi d'epoca viene considerato un infame"

Di: Redazione Sardegna Live

Un nuovo graffito è comparso sul Bastione Saint-Remy di Cagliari. A denunciarlo è Valerio Piga (Difensori della natura), che scrive: "Nel mondo dei writers vige una regola non scritta che vieta di graffitare sui monumenti e palazzi d'epoca". Chi lo fa, aggiunge Piga, "Viene considerato un infame".

"Purtroppo al Bastione di Saint Remy di Cagliari ne è apparso uno nuovo che deturpa un monumento già in condizioni pessime ed in totale abbandono. L'amministrazione comunale invece di fare spallucce si attivi per contrastare i fenomeni di vandalismo".

E ancora: "I cittadini pagano profumatamente gli assessori perché siano in grado di cercare soluzioni e vengano preservati i monumenti della città. Vedere il Bastione ridotto così fa male sia ai residenti che ai turisti".