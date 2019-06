Paura sulla Litoranea, auto prende fuoco. Automobilista salvo per miracolo

Sul posto i Vigili del Fuoco e la PolStrada

Di: Alessandro Congia

Fiamme a bordo di una Peugeot, in via Leonardo da Vinci, all'incrocio con via Is Pardinas, nei pressi del Califfo Hotel.

Una Peugeot ha preso improvvisamente fuoco dal vano motore e il conducente fortunatamente é riuscito a scendere dell'abitacolo e a mettersi in salvo.

È accaduto nel pomeriggio, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco dal Comando Provinciale di viale Marconi: sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale.