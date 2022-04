Avvistamenti Ufo in Sardegna. Tre segnalazioni in tre giorni. "A pensarci mi vengono i brividi per quello che ho visto"

A San Sperate, Uri e Olbia.

Di: Redazione Sardegna Live

“Dopo la crescita repentina delle segnalazioni di avvistamenti, che ha tenuto gli ufologi sardi impegnati per una parte del mese di marzo, sembrava che il fenomeno degli UFO si fosse ridimensionato o quasi scomparso. Invece ecco giungere inaspettatamente una nuova segnalazione, da una "zona calda" della Sardegna, quella il cui epicentro è San Sperate. Ancora una volta i testimoni sono automobilisti che hanno transitato su quella rete di strade statali e provinciali”. Lo fa sapere il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu. Tre le segnalazioni in altrettanti giorni.

La prima dunque a San Sperate, avvenuta il 13 notte: “Un automobilista in transito sulla SP4 che collega San Sperate a Sestu, osservava assieme ad altri automobilisti, la presenza di un oggetto volante stazionante a bassa quota. Il testimone – ha spiegato Cuccu - ci ha descritto una struttura circolare illuminata da luci lampeggianti verdi rosse e bianche e dalla parte inferiore si allungava verso il suolo, un fascio di luce bianca. Un incontro ravvicinato che ha lasciato sbalorditi tutti gli automobilisti che, in quel momento, si trovavano nella zona. Il nostro appello viene rivolto a tutti quegli automobilisti che hanno osservato quell'oggetto volante - continua Cuccu - con il consiglio di rilasciarci la loro preziosa descrizione -. Meglio se con un video o foto”.

La seconda segnalazione è arrivata da Uri. “Rientrando dal lavoro ho visto questa luce intensa, arancione, che fluttuava nell'aria”, ha raccontato il testimone ad Antoniomaria Cuccu.

“Ieri sera (15 aprile) verso le 21:30 un automobilista stava rientrando dal lavoro e quando era vicino al paese di Uri, la sua attenzione si era rivolta verso una fonte luminosa arancione, che fluttua nell'aria, sul crinale di una collina distante un chilometro. Sceso dalla propria automobile, scattava un'unica foto, un attimo prima che scomparisse definitivamente. Abbiamo consultato la mappa celeste e a quell'ora, in quella direzione c'era Sirio, ma era situata più in alto - ci spiega Cuccu -. Quest'anno due avvistamenti nel Coros, il mese scorso una famiglia di Ossi, mentre stava transitando in automobile in una via del centro urbano, osservava un " oggetto volante sferico" quasi fermo a bassa quota.

La terza segnalazione è arrivata da Olbia. “Verso le 18:30 del 16 aprile, dalla spiaggia delle Saline, vicino Olbia, un gruppo di persone ha notato il passaggio di un oggetto volante biancastro nel cielo e ha suscitato in loro una certa curiosità, da riuscire scattare questa foto (vedi in basso) poco prima che scomparisse dalla vista”, racconta il responsabile del Centro Cisu Sardegna.