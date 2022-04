Villacidro. Continui insulti, offese e minacce all’ex compagna: arrestato un 53enne

E' stato impedito che il reato potesse essere portato a conseguenze ulteriori

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villacidro, i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi dell'aliquota radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto all'arresto di un villacidrese di 53 anni, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo aveva tenuto un comportamento altamente persecutorio e aggressivo nei confronti della propria ex compagna, in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. Tali vicissitudini sono consistite in attività di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e psicologica, attraverso continui insulti, offese e minacce.

L’ultima ieri, intorno alle ore 14:50 il 53enne ha continuato a minacciare di morte la donna a mezzo telefono, in presenza dei militari operanti prontamente intervenuti in soccorso della donna che li aveva chiamati sul 112. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

In tal modo, hanno sottolineato i carabinieri, è stato impedito che il reato potesse essere portato a conseguenze ulteriori.