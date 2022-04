San Sperate. Accoltella il padre dopo una lite: ferito un 57enne

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno avuto una discussione al culmine della quale un 17enne, in preda alla rabbia, ha afferrato un coltello e ha ferito il padre al petto.

È quanto finora ricostruito. L’episodio è avvenuto ieri, giorni di Pasqua, intorno alle 22:30 a San Sperate. Il giovane è stato denunciato a piede libero, mentre il padre è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale al Brotzu.

Sul posto , avvertiti dai familiari, sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.