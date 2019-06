Bandita le ventottesima edizione del premio della Montagna “Montanaru”

Tre le sezioni previste. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 agosto

Di: Antonio Caria

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Desulo ha bandito la ventottesima edizione del premio della Montagna “Montanaru”. Tre le sezioni previste: poesia in lingua sarda, prosa in lingua sarda e Sonetto in lingua sarda nella variante desulese, quest’ultima riservata ai poeti estemporanei di Desulo o di origine desulese.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 10 le copie degli elaborati che dovranno pervenire, firmati con uno pseudonimo. Il nome dell’autore, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, compreso lo pseudonimo, dovranno essere allegati al plico contenente l’opera, in busta diversa, sigillata nei lembi di chiusura.

Inoltre in un cartoncino, interposto alle due buste, il concorrente dovrà indicare la sezione cui intende partecipare.

Il carattere utilizzato dovrà essere il “Times new roman” mentre la dimensione dovrà essere 12”. È vietato inserire titoli o altre scritte, a parte il titolo della poesia/prosa. Le poesie non dovranno essere superiori ai 40 versi mentre gli scritti in prosa non dovranno superare le 10 pagine di 30 righe da 50 battute. Gradita l’eventuale spiegazione di parole o frasi particolari. Per la prosa si richiede la traduzione obbligatoria in lingua italiana.

Sarà consentito partecipare a più sezioni, ma non sarà possibile partecipare con più di un elaborato per sezione. “Con l’intento di concedere maggiori opportunità a poeti e prosatori giovani e comunque esordienti e di stimolarne l’attività letteraria,– si legge nel bando – il vincitore del primo premio di qualunque sezione della precedente edizione del 2018 potrà conseguire al massimo una segnalazione di merito, anche se nel concorso del 2019 parteciperà in una sezione differente”.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 agosto (farà fede la data del tmibro postale) all’indirizzo SEGRETERIA DEL PREMIO LETTERARIO DELLA MONTAGNA “MONTANARU” C/o Biblioteca Comunale – casella postale n° 89 – Via Lamarmora – 08032 Desulo, Nu.

Il primo premio per le sezioni poesia e prosa sarà di 1.000 euro, il secondo di 500 euro e il terzo di 300 euro. Per quella dedicata al sonetto, il vincitore si porterà a casa 500 euro, il secondo 350 euro e il terzo 150 euro. La premiazione è in programma l’1 novembre.