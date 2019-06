Precipita in strada mentre pulisce la finestra di casa: drammatica morte di una donna a Mamoiada

Vittima una 69enne intenta a pulire una finestra della propria abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente domestico a Mamoiada, dove i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti questa mattina in via Galilei dopo che un'anziana, la 69enne D.M.M., è precipitata al suolo mentre era intenta a pulire una finestra della propria abitazione. La donna è morta in seguito al trauma cranico e al trauma toracico riportati nella caduta.

Inutili i tentativi di rianimare la donna da parte degli operatori del 118. I carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo, hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione la scala sulla quale l'anziana era salita per le pulizie.