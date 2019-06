Ubriachi al volante, scattano le denunce dei Carabinieri

Proseguono senza sosta i controlli sulle strade

Di: Alessandro Congia

La Compagnia Carabinieri di Isili, ambito servizi a largo raggio per il controllo della circolazione stradale e contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica nel periodo estivo disposti dal Comando Provinciale di Nuoro, nel fine settimana ha dispiegato le pattuglie dei comandi stazione e dell’aliquota radiomobile a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione del Sarcidano e della Barbagia di Seulo.

Il dispositivo di controllo posto in atto ha permesso di sorprendere tre automobilisti sotto gli effetti dell’alcool. A causa dei tassi alcolemici ben superiori a quelli consentiti i militari hanno proceduto al ritiro delle patenti di guida. Per due di questi, inoltre, è scattata anche la denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Isili nei comuni della giurisdizione proseguirà nei prossimi giorni.