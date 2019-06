Si è concluso lo spoglio delle 174 sezioni di Cagliari: Paolo Truzzu ha vinto con 33.933 voti e il 50,12%

Francesca Ghirra che ha incassato 32.351 preferenze col 47,78%

La città ha voluto cambiare, soprattutto per volontà dei tanti soggetti che non sono stati ascoltati in questi anni". Così Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, appena arrivato nel quartier generale del centrodestra in viale Regina Margherita. "Oggi Cagliari è una città sporchissima e il primo impegno è quello di garantirne una pulizia straordinaria", ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia. "E' stata una campagna elettorale in cui i nostri avversari hanno parlato poco della città e tanto di altre cose - ha sottolineato - ma non penso che la tornata fosse un test per la Regione". Sull'exploit di Fratelli d'Italia: "FdI primo partito coalizione, siamo riusciti a fare un buon lavoro e i cittadini ci hanno premiato".