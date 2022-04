Cagliari. Un vasto incendio al distributore di carburanti in viale Marconi

L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme verso l'intero complesso e un'officina confinante

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera alle 23,40 circa in viale Guglielmo Marconi a Cagliari per il vasto incendio in un distributore di carburanti.



Le fiamme hanno coinvolto la struttura del complesso che comprende un bar, un’officina, alcuni uffici, un automezzo e una colonnina di erogazione dei carburanti.



Dalla prima segnalazione pervenuta alla Sala operativa 115 del Comando, 4 squadre di Vigili del Fuoco sono tempestivamente intervenute sul posto, operando con due autopompe, due autobotti per il rifornimento idrico e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori, per un totale di cinque automezzi e quindici operatori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il tempestivo intervento ha evitato la propagazione delle fiamme verso l'intero complesso del distributore, evitando il coinvolgimento dell'officina confinante con la struttura coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, gli operatori hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Nessuna persona risulta coinvolta.



Sul posto presenti i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Cagliari per quanto di loro competenza.