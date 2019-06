Paolo Truzzu è il nuovo sindaco di Cagliari

Raggiunto il quorum

Di: Redazione

Paolo Truzzu e' il nuovo sindaco diCagliari. L'esponente di Fratelli d'Italia, dopo un avvincente testa a testa all'ultimo voto con la candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra, e' riuscito a vincere al primo turno, raggiungendo -a fatica- il quorum.

Quando manca una sola sezione da scrutinare, Truzzu ha superato di poco la soglia fatidica del 50% (50,4%). Ghirra, assessora comunale uscente, si e' fermata al 47,5%. Staccatissimo l'altro candidato, l'ambientalista Angelo Cremone, appena sopra il 2%.

Dopo l'esperienza di Massimo Zedda, alla guida della citta' dal 2011, la città di Cagliari torna dunque dopo otto anni al centrodestra.

Musi lunghi al quartier generale del centrosinistra, in piazza Galilei, per l'esito delle comunali quando mancano poche sezioni al termine dello scrutinio: la candidata Francesca Ghirra è ancora sotto di pochi punti, ma il rivale del centrodestra Paolo Truzzu è sopra il 50% e si avvia verso la vittoria al primo turno. L'ex assessora della Giunta uscente Ghirra è arrivata alle 8.15 in piazza Galilei. Per il momento nessun commento.

"Aspettiamo - ha detto all''ANSA - i risultati definitivi". Sul posto anche il consigliere regionale Francesco Agus (Campo progressista), con Matteo Massa e Anna Puddu, candidati con la lista di Campo progressista.