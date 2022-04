Scontro fra moto ad Alghero, un ferito

TMax contro Scarabeo, ad avere la peggio il conducente del primo veicolo

Di: Redazione Sardegna Live

Scontro fra due motociclette questa sera ad Alghero.

Un TMax è entrato in collisione con uno Scarabeo. Ad avere la peggio il conducente del primo veicolo, atterrato rovinosamente sull'asfalto. Soccorso tempestivamente, non sarebbe in gravi condizioni di salute.