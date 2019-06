Comunali 2019. Gli auguri agli eletti di Anci Sardegna

Il presidente Emiliano Deiana: "Aumentare la coesione per affrontare le battaglie in favore dei comuni sardi"

Di: Antonio Caria

"I migliori auguri a tutte le sindache e i sindaci eletti in Sardegna e ai rispettivi consigli comunali".

Inizia cosi una nota di Anci Sardegna e del suo presidente Emiliano Deiana dopo l'esito dello spoglio relativo alle comunali.

La "Contrazione - aggiunge Deiana - della partecipazione popolare che genera grande preoccupazione nella nostra associazione non ha impedito, in un quadro complicato, di eleggere tutti i sindaci anche nelle comunità dove si votava con una sola lista in campo"

"L’Associazione - conclude - si pone a fianco dei nuovi eletti nella certezza che bisogna aumentare la coesione per affrontare le battaglie a favore dei comuni e delle comunità sarde".