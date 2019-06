Ecco i sindaci eletti a Tortolì, Onanì, Ortueri, Sarule e Villagrande Strisaili

A Villagrande Seoni vince con il 95,2%

Di: Redazione

Sono cinque i sindaci eletti nella provincia di Nuoro e in Ogliastra, dove ieri si e' votato in altrettanti Comuni.

A Tortoli', principale centro dell'Ogliastra, Massimo Cannas resta alla guida del municipio per un altro mandato, col 50,1% dei voti, davanti a un altro ex sindaco, Mimmo Lerede. Per la prima volta in 26 anni Tortoli' conferma un sindaco per un secondo mandato.

Nel paese di Onani' all'unica candidata Clara Michelangeli, sindaca uscente, e' bastato superare il quorum per essere confermata.

Nuovo sindaco, invece, a Ortueri, che esce da 18 mesi di commissariamento eleggendo l'unico candidato, Francesco Carta.

Anche Sarule, dopo un anno di commissario, ha un nuovo sindaco: e' Paolo Ledda, eletto dopo che l'affluenza ha superato il 50%.

A guidare Villagrande Strisaili, in Ogliastra, sara' Alessio Seoni, commissario territoriale del Psd'Az, che raccoglierà il testimone dell'ex sindaco del pd Giuseppe Loi, alla guida del Comune per 10 anni. 'Bulgara' la percentuale (il 95,2%) con cui Seoni ha battuto l'avversario Gonario Mighela.