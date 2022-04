Assemini. Pasqua e Pasquetta alle saline conti vecchi

Possibilità di giocare, insieme ai genitori, su una montagna di sale.

Di: Redazione Sardegna Live

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le proposte del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per Pasqua e Pasquetta 2022 in alcuni suoi Beni, da nord a sud della Penisola. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi unici che rendono indimenticabili i momenti di svago.

In Sardegna, le Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) – Bene affidato in concessione alla Ing. Luigi Conti Vecchi (Eni Rewind, Eni) e valorizzato dal FAI - dedicheranno ai più piccoli, oltre al memory gigante della laguna, curiosi laboratori e offriranno la possibilità di giocare, insieme ai genitori, su una montagna di sale. E per concludere in bellezza la festa, un tour in trenino nella salina e il pranzo al sacco nell’area ristoro.

Ingressi: intero €15; iscritti FAI, National Trust, convezioni (i 200 del FAI, FAI Donor Card, Corporate Golden Donor, Louvre), disabili €5; ridotto residenti Assemini €10; ridotto 6-18 anni €8; studenti fino a 25 anni €10; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €40; bambini fino a 5 anni gratuito.

Contatti: Saline Conti Vecchi, Zona Industriale Macchiareddu, Assemini (CA); tel. 070247032