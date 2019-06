Fiamme all’interno del bar Blue Caffè, sul posto i Vigili del Fuoco

In via Vittorio Veneto anche i militari della Radiomobile Carabinieri Quartu

Di: Alessandro Congia

Paura intorno alle 22.45, a Sestu, a causa di un incendio sviluppatosi all’interno del bar “Blue Caffè”, in via Vittorio Veneto: da una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, pare che le fiamme siano partite da un condizionatore d’aria e fortunatamente, l’intervento immediato della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Viale Marconi, ha evitato il peggio.

Ancora non è chiara la dinamica del rogo, spento dagli operatori del 115, ma non si esclude il gesto doloso ai danni dei gestori: i danni ammontano a svariate migliaia di euro. Sul posto anche la Radiomobile Carabinieri di Quartu. Indagini in corso.