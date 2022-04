Salute della Donna: dal 20 al 26 aprile Fondazione Onda apre le porte degli ospedali con i Bollini Rosa

Appuntamento al Poliambulatorio il 20 e nella Ginecologia del San Francesco di Nuoro il 20, 21 e 22

Di: Redazione Sardegna Live

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.



Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.



A partire dal 6 aprile 2022 saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.



Anche quest’anno l’ASL n. 3 di Nuoro, sotto la guida e la supervisione della dottoressa Gesuina Cherchi, referente aziendale del programma Bollini Rosa e fresca di nomina quale “Antenna” di Onda per tutta la regione Sardegna, aderisce all’iniziativa con due appuntamenti imperdibili.



L’Ospedale San Francesco di Nuoro, con l’Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dottor Antonio Onorato Succu, partecipa all’iniziativa nelle giornate 20, 21 e 22 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con l’offerta di Visite/Consulenze/Colloqui in presenza nell’ambito della prevenzione (ginecologica e sessuologica).



In particolare la dottoressa Giovanna Pittorra, dirigente medico ginecologo, al 9° piano dell’Ospedale San Francesco, effettuerà consulenze sul tema “Sessualità Femminile e Maschile dall'adolescenza all'età adulta”.



Si tratta di una vera novità per questo tipo di eventi, che prelude all’ampliamento dell’offerta sanitaria della Ginecologia del San Francesco ad un aspetto fondamentale della vita umana, soprattutto dopo che anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha decretato fra i vari indici di benessere individuale il “benessere della sfera sessuale”, attribuendo a questo ambito pari dignità degli altri.



Per l’evento è obbligatoria la prenotazione:



Numero di telefono: 0784 240240 (dalle 10.00 alle 13.00)



Il giorno mercoledì 20, invece, dalle 8.30 alle 13.30, sarà il Poliambulatorio di Nuoro (via Manzoni, al sotto-piano) a ospitare un evento di medicina generale/geriatria, costituito da visite/consulenze e colloqui, in presenza, sull’osteoporosi.



Le pazienti interessate dovranno portare eventuali esami MOC già effettuati



Anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione:



Numero di telefono: 0784 240998 (venerdì 15 aprile e martedì 19 aprile, dalle 9.00 alle12.00)



Per entrambe le iniziative è obbligatorio fornire le certificazione anti-Covid.