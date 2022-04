Reddito di cittadinanza percepito indebitamente per oltre 13 mila euro: denunciato 39enne di Settimo San Pietro

L'uomo avrebbe prodotto agli uffici competenti una falsa attestazione

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri di Sinnai, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e illecito percepimento del reddito di cittadinanza un trentanovenne di Settimo San Pietro, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Dal mese di gennaio 2019, infatti ha prodotto agli uffici competenti una falsa attestazione che gli ha consentito di percepire indebitamente, sino al corrente mese, il reddito di cittadinanza per complessivi 13.485 euro.

Da quanto si apprende dai Carabinieri, avendo speso tutto sarà molto improbabile che tale denaro possa essere recuperato dall'erario.