Salvatore e Antonella sposi, i Mamuthones entrano in sala e il marito detta i passi dell'antica danza

Lui di Mamoiada, lei di Bultei. Quando la magia delle tradizioni impreziosisce una bella pagina d'amore

Di: Pietro Lavena

Il grande spettacolo dei Mamuthones ha impreziosito il ricevimento del matrimonio di Salvatore Mele e Antonella Bechere, al ristorante Le Tre Rose di Bono.

La bella sposa di Bultei ha festeggiato il suo matrimonio con il giovane di Mamoiada e, nel bel mezzo del banchetto nuziale, hanno fatto il loro ingresso in sala i Mamuthones della Pro Loco mamoiadina, di cui Salvatore è uno storico componente. Non ha avuto dunque difficoltà a rivestire per un attimo idealmente i panni di Issohadore e condurre con sapienza l'antica danza delle maschere del suo paese. Il video in copertina è di Gesuino Gregu.