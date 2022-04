Accoglienza dei profughi ucraini in Sardegna. Cappellacci: “Lamorgese constati il degrado dei centri”

"I locali versano in gravissime condizioni igieniche, in evidente stato di abbandono e di degrado, e incompatibili con la dignità di chiunque venga ospitato"

Di: Ansa

"Le rassicurazioni sullo stato degli immobili fornite dal Ministro Lamorgese mi inducono a trasmetterle quanto prima le foto, ricevute da una deputata ucraina e scattate nell'immediatezza del loro arrivo nella struttura, sullo stato di abbandono in cui versa il centro di accoglienza che ospita alcuni profughi che sono fuggiti dalla guerra in atto nell'Est dell'Europa".

Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso del question time. Il parlamentare azzurro ha posto una domanda al Ministro dell'Interno sull'opportunità di chiudere immediatamente il "centro di accoglienza ubicato nel Comune di Sinnai che ospita profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, provvedendo al trasferimento urgente dei profughi in un'altra struttura", perché "i locali versano in gravissime condizioni igieniche, in evidente stato di abbandono e di degrado, e incompatibili con la dignità di chiunque venga ospitato".

"Invito il Ministro - ha aggiunto il deputato azzurro in replica alle dichiarazioni di Lamorgese - a venire in Sardegna a visitare di persona queste realtà, perché chi le fornito le informazioni per rispondere a questa mia interrogazione urgente - il quale tra l'altro ha definito 'improvvida ed estemporanea' la missione che ho compiuto in Ucraina per mettere in salvo diverse vite - non sia stato del tutto corretto".