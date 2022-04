La partita tra la Fanum Orosei e La Caletta finisce 40-0, l’ira della FIGC: “Tornei per educare i giovani al rispetto. Non per umiliarli"

Il presidente Gianni Cadoni vuol coinvolgere la Procura federale

Di: Redazione Sardegna Live

Il tabellino alla fine della gara parlava chiaro: 40-0. E’ questo il risultato della partita che ha visto scendere in campo ragazzini di 14 e 15 anni della Fanum Orosei e de La Caletta, per la categoria Giovanissimi.

La squadra della frazione di Siniscola è scesa in campo con soli 10 ragazzi, per di più di età inferiore a quella imposta dalla categoria, mentre la Fanum Orosei, per conquistare la vetta della classifica, avrebbe dovuto segnare diversi gol.

"Non si può accettare una cosa del genere. Si aprono le scuole di calcio, si organizzano i tornei giovanili per educare i giovani al rispetto. Non per umiliarli", ha commentato amaramente su La Gazzetta dello Sport Luigi Secci, presidente Figc di Nuoro fino ad un mese fa.

Il presidente attuale, Gianni Cadoni, invece vuol coinvolgere la Procura federale. Ma per prima cosa convocherà i presidenti delle società coinvolte e gli educatori: "Dovranno dare spiegazioni convincenti per evitare pesanti provvedimenti. È gravissimo quello che è successo, va contro la normalità del calcio. Lo sport a questo livello deve andare oltre il risultato, va vissuto in modo ludico. Rispetto, divertimento e cultura devono stare al primo posto. Su questa storia è necessario fare chiarezza".