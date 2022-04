Don Giorgio: “Costruiamo la pace partendo dalle piccole cose quotidiane per poi estenderle verso tutta l’umanità”

In un periodo segnato dalla sofferenza, secondo Dongì: “La Pasqua è pienamente significativa, e deve portare nel cuore di ciascuno di noi una luce di speranza per vivere al meglio la propria esistenza”

Di: Alessandra Leo

Per la seconda volta ai microfoni di Sardegna Live, Don Giorgio Fois, detto Dongì, sacerdote presso la parrocchia San Pio X di Iglesias, stavolta per fare gli auguri di buona Pasqua.

Parroco molto dinamico, attivo e conosciuto non solo a Iglesias ma anche nel circondario per i suoi continui e costanti impegni nel sociale, Dongì riesce a tenere i giovani e i giovanissimi molto vicini alla Chiesa, anche e soprattutto attraverso eventi molto interessanti che coinvolgono tutta la città.

"In un periodo segnato dalla sofferenza, dalle preoccupazioni causate dalla guerra in corso, dai disagi legati al mondo del lavoro e alla crisi economica, dall’inquietudine connessa ai momenti di angoscia e all’incertezza a causa delle malattie, la Pasqua è pienamente significativa, e deve portare nel cuore di ciascuno di noi una luce di speranza per vivere al meglio la propria esistenza. Cristo risorto sia un segno di luce e fiducia per tutte le persone che ancora cercano una risposta alle mille domande che la vita pone, e soltanto nella resurrezione di Gesù potrà colmare il vuoto".

"La Pasqua rappresenta un momento favorevole in cui ognuno di noi può davvero spendersi generosamente per il bene comune, ricordando tutte le povertà vicine a noi e provando a farsi carico dei pesi altrui. Siamo chiamati a scendere in campo per costruire la pace partendo dalle piccole esperienze quotidiane, per poi espanderla allargando i nostri orizzonti verso l’intera umanità".

Don Giorgio conclude: "Tanti auguri di una Santa Pasqua a tutta la redazione di Sardegna Live e a tutti i lettori da parte della Comunità cristiana della chiesa di San Pio X, del sottoscritto e del Vicario parrocchiale Don Francesco Mannu".