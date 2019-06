Beatificazione di Edvige Carboni. Soro: “Una giornata che attendevamo da tanto tempo”

Il primo cittadino: “Siamo riusciti a realizzare questo sogno”

Di: Antonio Caria

Una giornata di sole ha accompagnato la cerimonia di beatificazione di Edvige Carboni, che si è tenuta questa mattina nell’ippodromo comunale di Pozzomaggiore.

Un evento che ha visto la partecipazione di una moltitudine di fedeli, arrivati da ogni parte dell’isola, ma anche di tanti primi cittadini del territorio che non sono voluti mancare a questa importante pagina di storia della Sardegna.

Uno di questi è stato il padrone di casa, il Sindaco di Pozzomaggiore Mariano Soro che ai nostri microfoni ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione: “Una giornata importante che aspettavamo da tantissimi anni. Finalmente siamo riusciti a realizzare questo nostro sogno: di avere qui nuovamente la Beata Edvige Carboni. Questa giornata dimostra tutto l’attaccamento e l’affetto dei nostri cittadini e non solo per lei. Siamo felicissimi perché abbiamo fatto un immenso lavoro per organizzare tutto questo, ma ne valeva veramente la pena. Speriamo che Pozzomaggiore abbia un risvolto positivo sotto tutti gli aspetti.”