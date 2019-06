Notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco, in fiamme i cumuli di rifiuti in strada

E’ ormai emergenza in città, ancora roghi a Sant’Elia

Di: Alessandro Congia

Diversi incendi nella notte, a fuoco cumuli di immondizia e carcasse di autovetture abbandonate nel quartiere di Sant’Elia, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme mettendo in sicurezza le aree coinvolte.

I roghi si sono propagati contemporaneamente in via Schiavazzi, via Magellano e nei pressi di Piazza Lao Silesu. Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento "4A" del Distaccamento cittadino portuale, con due automezzi un Aps (auto pompa serbatoio) un fuoristrada con modulo antincendio e in supporto un autobotte della sede centrale di viale Marconi, per un totale di tre automezzi e sette operatori.

All'arrivo sul posto, i pompieri hanno provveduto ad effettuare lo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto cumuli di immondizia, masserizie varie e alcune carcasse di autovetture abbandonate; successivamente hanno provveduto ad effettuare una bonifica di eventuali focolai residui mettendo in sicurezza le aree coinvolte. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari e gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato: i roghi, ovviamente, sono di origine dolosa.