170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: i risultati, i numeri e gli encomi della provincia di Nuoro

Il 12 aprile 2022 si celebra il 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, le cui origini risalgono al 1852 quando venne istituito il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

In seguito, la legge 121 del 1981 ha ridisegnato l’architettura della Polizia trasformandola in un apparato moderno, democratico a ordinamento civile.

Anche quest’anno l’anniversario della fondazione è l’occasione per le donne e gli uomini della Polizia di Stato per rinnovare l’impegno quotidiano contro ogni forma di arbitrio, per dare ai cittadini sicurezza e legalità.

CONTROLLO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDUZIARIA

Il mutato contesto sociale dovuto all’emergenza pandemica, ha richiesto l’attuazione di specifiche linee strategiche individuate dal Questore, nella sua funzione di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, che hanno implicato, nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 l’implementazione dell’attività di controllo del territorio, anche per verificare il rispetto delle norme finalizzate al contenimento della pandemia.

In particolare, sono state impiegate:

7366 pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e degli Uffici Controllo del Territorio dei Commissariati e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna.

5538 pattuglie Polizia Stradale.

Tale dispiegamento ha portato i seguenti risultati:

- 36648 veicoli controllati;

- 65145 persone controllate.

Nel periodo in esame, nei cosiddetti servizi anticovid, sono stati controllati, inoltre, 91252 cittadini, sono state elevate 321 sanzioni amministrative e denunciate in stato di libertà 380 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Nel corso del 2021 sono state numerose le operazioni della Squadra Mobile, della sezione anticrimine dei 7 Commissariati distaccati e della Sezione della Polizia Stradale, che hanno consentito tra l’altro di sequestrare complessivamente circa 3 tonnellate di cannabinoidi a riprova che il fenomeno dello spaccio e della produzione di sostanza stupefacente anche in questa Provincia è fiorente, consolidandosi come frontiera della criminalità locale. Una complessa ed articolata indagine della Squadra Mobile con 34 persone indagate a vario titolo con l’accusa detenzione, spaccio di stupefacenti ed estorsione, conclusasi nel 2021, ha disarticolato una rete di spacciatori che gestivano la piazza del Capoluogo. Tra gli indagati anche 12 minorenni, destinatari di altrettante ordinanze di misure cautelari, che per assicurarsi il provento dello spaccio non esitavano a ricattare, minacciare e ,in alcuni casi, aggredire i “clienti morosi”

Di seguito si riportano i dati riguardanti l’andamento della criminalità in Provincia e all’attività della Polizia di Stato.

REATI DENUNCIATI IN TUTTA LA PROVINCIA

OMICIDI DOLOSI E PRETERINTENZIONALI 6 TENTATI OMICIDI 5 RAPINE 17 ESTORSIONI 39 DANNEGGIAMENTI SEGUITI DA INCENDIO 72 ATTENTATI DINAMITARDI 4 LESIONI DOLOSE 152 REATI INERENTI GLI STUPEFACENTI 167 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE 858 FURTI 922 DANNEGGIAMENTI 779 DANNEGGIAMENTI (nel solo comune di Nuoro.) 111

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA DI STATO IN PROVINCIA

PERSONE ARRESTATE/FERMATE 71 PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTA’ 425

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE

L’attività di prevenzione è stata realizzata anche attraverso le misure di prevenzione. La Divisione della Polizia Anticrimine ha istruito 77 avvisi orali del Questore, ha emesso 10 DACUR (cd. DASPO urbani), 4 fogli di via obbligatori e 5 ammonimenti.

Durante il periodo di riferimento sono state intraprese, inoltre, numerose iniziative finalizzate a contrastare e prevenire la violenza di genere. La violenza contro le donne richiede non solo azioni di repressione, ma soprattutto di prevenzione e sensibilizzazione attraverso un sistema di rete che affronti il problema con approccio multidisciplinare.

In tal senso la Questura di Nuoro con le sue articolazioni specializzate, ha avviato, nell’ambito della campagna “Questo non è Amore” diverse iniziative in collaborazione con l’A.T.S. di Nuoro, la Sezione Soroptimist e con il CAM Sardegna, finalizzate a sensibilizzare i cittadini e formare gli operatori che in prima linea si trovano ad affrontare situazioni, che richiedono alta professionalità e marcata sensibilità.

P.A.S. (COMPRENSIVI DEI DATI FORNITI DAI 7 COMMISSARIATI DI P.S.)

Nel corso del 2021 sino al primo trimestre di quest’anno la Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale ha rilasciato 2084 passaporti, ha trattato circa 4000 pratiche inerenti le autorizzazioni in materia di armi. In tale ambito sono stati effettuati circa inoltre circa 230 controlli, che hanno consentito di rilevare diverse irregolarità, per cui sono stati deferiti all’A.G. in stato di libertà 26 persone con l’accusa di detenzione abusiva di armi e sono state sequestrate 125 armi tra pistole e fucili.

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Dal mese di aprile 2021 ad oggi l’Ufficio Immigrazione ha trattato circa 1700 pratiche inerenti gli stranieri: sono stati emessi 1100 permessi di soggiorno, sono stati espulsi 15 stranieri con accompagnamento alla frontiera e 233 con Ordine del Questore. L’Ufficio gestisce anche il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer, operativo dal 20 gennaio 2020, dove provenienti da tutto il territorio nazionale, nel periodo in esame sono transitati 177 cittadini stranieri di diverse nazionalità, 21 dei quali rimpatriati, dopo aver acquisito i necessari documenti di viaggio dalle competenti Rappresentanze diplomatiche, e 121 espulsi dal territorio nazionale.

Dall’inizio della guerra in Ucraina anche questa Provincia è stata interessata dall’arrivi di profughi: 190 hanno fatto domanda di presenza e 67 hanno chiesto la Protezione Temporanea.

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA STRADALE

Per quanto concerne la sicurezza sulle strade, la Sezione della Polizia Stradale di Nuoro ha effettuato un capillare controllo della rete viaria della provincia impiegando 5538 pattuglie, che hanno contestato 13434 contravvenzioni e rilevato 362 sinistri stradali, di cui 1 mortale e 108 con lesioni. Sono state, altresì, denunciate 268 persone per guida in stato di ebbrezza.

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA POSTALE

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha confermato il suo impegno affianco ai giovanissimi internauti, per sensibilizzare i ragazzi sui rischi, i pericoli connessi all’utilizzo del web e sollecitarli all’uso consapevole dei social.

La Pandemia da COVID-19 ha accelerato l’evoluzione della tecnologia e il suo utilizzo determinando un’accresciuta esposizione alle aggressioni della cyber-criminalità, correlata all’esigenza di una risposta rapida e specializzata.

Nel 2021 l’impegno della Polizia Postale è stato massimo e orientato alla prevenzione e repressione di un insieme vasto ed eterogeneo di attacchi informatici diretti a colpire il patrimonio dei cittadini, il tessuto economico, la sicurezza e la libertà di adulti e ragazzi.

Nella Provincia di Nuoro tale azione si è concretizzata con il monitoraggio di 3900 spazi virtuali, attività che ha consentito di rilevare 30 spazi con contenuti illeciti e oscurarne 7 inserendoli nella black list. Sono stati eseguiti, inoltre, 2550 sequestri di materiale informatico (anche virtuale) e apparati telefonici.

RICONOSCIMENTI PREMIALI

ENCOMIO SOLENNE AL SOVRINTENDENTE della Polizia di Stato GAETANO LONGI CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO SPICCATE CAPACITA’ PROFESSIONALI E NON COMUNE DETERMINAZIONE OPERATIVA ESPLETAVA UN INTERVENTO DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DEGLI OCCUPANTI DI UN VEICOLO IN AVARIA SULLA STRADA STATALE 131, NEL CORSO DEL QUALE UN OPERATORE DI POLIZIA PERDEVA LA VITA. Posada (Nu) 28 luglio 2021 ENCOMIO

AL SOSTITUTO COMMISSARIO della Polizia di Stato FAIS MICHELINO ALL’ISPETTORE della Polizia di Stato MARCO COINU ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE della Polizia di Stato MARCO CAU ALL’ASSISTENTE CAPO della Polizia di Stato LUCA PONTIS CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITA’ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, IN SEGUITO AL CEDIMENTO DEL VIADOTTO, DENOMINATO “PONTE OLOE’ ”, CONCLUSASI CON L’EMISSIONE DI 41 AVVISI DI GARANZIA PER ALTRETTANTI SOGGETTI RESISI RESPONSABILI DI OMICIDIO E DISASTRO COLPOSO, CROLLO DI COSTRUZIONI E LESIONI PERSONALI COLPOSE. Nuoro 27 marzo 2015

ENCOMIO ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE della Polizia di Stato PAOLO SEDDA, DECEDUTO IN DATA 15 LUGLIO 2021 CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITA’ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, ESPLETAVA UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, IN SEGUITO AL CEDIMENTO DEL VIADOTTO, DENOMINATO “PONTE OLOE’ ”, CONCLUSASI CON L’EMISSIONE DI 41 AVVISI DI GARANZIA PER ALTRETTANTI SOGGETTI RESISI RESPONSABILI DI OMICIDIO E DISASTRO COLPOSO, CROLLO DI COSTRUZIONI E LESIONI PERSONALI COLPOSE. Nuoro 27 marzo 2015 LODE

AL VICE QUESTORE della Polizia di Stato AUGUSTO PALLANTE CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, DIRIGEVA UNA LABORIOSA ATTIVITA’INVESTIGATIVA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE A CARICO DI DUE PREGIUDICATI DEL CLAN CASAMONICA, RESPONSABILI DEI REATI DI ESTORSIONE CONTINUATA, IN CONCORSO, E CON IL DEFERIMENTO IN STATO DI LIBERTA’, A VARIO TITOLO, A CARICO DI ALTRI CINQUE ACCOLITI. Albano Laziale (RM) 5 settembre – 5 dicembre 2017 LODE

ALL’ISPETTORE della Polizia di Stato SALVATORE MAMELI CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVA ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONCLUSASI CON IL DEFERIMENTO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI DUE INDIVIDUI, RESISI RESPONSABILI DI TENTANTA TRUFFA, IN CONCORSO. Nuoro 13 giugno 2017

LODE

AL VICE ISPETTORE della Polizia di Stato BARTOLO CARLO MANCUSO ALL’ASSISTENTE CAPO C. della Polizia di Stato STEFANO CHERCHI CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO ATTIVITA’INVESTIGATIVA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI UN MALVIVENTE E LA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ DI UN MINORE, RESISI RESPONSABILI DEL REATO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. Lanusei (Nu) 27 settembre 2017