A Ollolai il fascino di cavalieri e amazzoni della Sardegna: il 16 giugno l'imperdibile sfilata

Rappresentate le tradizioni equestri di oltre 30 comuni, un grande evento di colori e fascino

Di: Redazione Sardegna Live

Il grande appuntamento con le tradizioni equestri dell'Isola si rinnova a Ollolai dove domenica 16 giugno andrà in scena la Sfilata di cavalieri e amazzoni della Sardegna.

Oltre 150 figuranti e oltre 30 i comuni rappresentati nel corso di un evento ricco di fascino e suggestioni.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17. L'eleganza, la fierezza e l'orgoglio dei migliori cavalieri dell'Isola sfileranno per le vie dell'antica capitale della Barbagia. Tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano apriranno la grande festa che proseguirà in piazza con i suoni e i balli dettati dalla musica di Peppino Bande e dalla voce di Carlo Crisponi.

La sfilata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Sardegna Live.