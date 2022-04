Schianto mortale a Olbia, addio Andrea

Con l'auto contro il guardrail, ecco chi era il 32enne morto questo pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiamava Andrea Agostino Dalias il 32enne morto a Olbia in seguito a un terribile incidente stradale questo pomeriggio. Erano circa le 14 quando il giovane, che viaggiava a bordo della sua Chevrolet Matiz lungo la circonvallazione Olbia-Golfo Aranci in direzione Geovillage, ha perso il controllo del mezzo impattando col guardrail.

Sull'asfalto non si sarebbero riscontrati segni di frenata sull'asfalto. Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia Stradale. Fra le ipotesi seguite dagli inquirenti sulla causa dell'incidente vi sarebbe anche quella del malore.

La vittima era appassionata di disegno. "Dipingere per me significa esprimere ciò che ho dentro - raccontava Dalias in un video pubblicato sui social -. Quando voglio far uscire fuori un'emozione sento un impeto quasi viscerale. L'arte mi fa stare bene". Andrea scriveva anche canzoni: "Magari in futuro mi dedicherò a produrre brani".