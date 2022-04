“Corri a donare”, obiettivo sport e solidarietà centrato: raccolte 51 sacche di sangue

Il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, la presidente dell’Avis di Ittiri e il sindaco Sau esprimono soddisfazione e ringraziano i donatori

Di: Cristina Tangianu

“Una manifestazione riuscitissima” lo dice con soddisfazione Nicoletta Manca, presidente dell’Avis Comunale di Ittiri all’indomani della manifestazione per grandi e piccoli “Corri a donare” da loro organizzata insieme all’atletica Ittiri Cannedu.

“Quella di ieri, domenica 10 aprile 2022, è stata una fantastica giornata”, afferma lasciandosi andare alle emozioni nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’evento con spirito di collaborazione e solidarietà.

Nicoletta fa sapere che la raccolta di sangue “è stata davvero notevole con ben 51 sacche di sangue totalizzate, un risultato enorme” frutto di un lavoro di squadra alla base del quale c’è una grande consapevolezza: è necessario garantire la disponibilità di sangue a tutti i pazienti che ne necessitano.

“Sport e donazione: connubio perfetto per mantenersi in salute e aiutare gli altri, nonché per dare vita a una bella rete di solidarietà”, ha affermato il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori, che ha espresso i complimenti agli organizzatori per l’iniziativa e il coinvolgimento che sono riusciti a creare e ha ringraziato tutti coloro che “hanno compiuto un gesto d’amore, concreto, per il prossimo”.

Presente all’Ittiri Arena anche il sindaco Antonio Sau. “Il valore di questa giornata – ha detto - è quello di un paese che dopo due anni difficili di pandemia si risveglia sul solco dei valori che ha lasciato: della beneficenza, della solidarietà e dello sport”.

Nello specifico, la presidente Nicoletta Manca ha ringraziato “tutti gli atleti che hanno partecipato alla gara, provenienti dell'hinterland e non solo, che hanno visto vincitori fra le donne Anna Ruzzeddu da Sorso e fra gli uomini Marco Passerò della Podistica Sassari. Un altro immenso grazie va anche a tutti i genitori e bambini che numerosi hanno partecipato alla manifestazione e che ha visto protagonisti i ragazzi del Progetto Filippide. Ci vediamo l'anno prossima per una nuova edizione della Corri a donare”.