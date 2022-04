La Settimana Santa iglesiente 2022 arriva all’aeroporto di Cagliari-Elmas

Continua la promozione culturale del territorio di Iglesias in sinergia con iglesiasturismo.it

Di: Alessandra Leo

“La Settimana più misteriosa e suggestiva dell’anno” è quella iglesiente: nell’ambito delle iniziative di promozione culturale, presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, in questi giorni sono stati posizionati dei pannelli pubblicitari con le immagini dei riti della Settimana Santa di Iglesias.



Il Consorzio Turistico per l’Iglesiente ha allestito uno stand informativo presso il quale è possibile conoscere i siti del territorio e procedere alla prenotazione di una visita.



E non finisce qui: oltre i riti della Settimana Santa, verranno promossi a livello culturale anche l’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, custode delle tradizioni, la città di Iglesias, i suoi siti Minerari e i soci del Consorzio turistico per l’Iglesiente.

Tante le iniziative rivolte ad aprire le porte della città ai visitatori ed a far conoscere i riti antichissimi in cui la fede incontra la devozione.

Giovedì 14 e venerdì 15 aprile, il Consorzio Turistico per l’Iglesiente organizzerà due tour guidati alla scoperta della città di Iglesias, del suo territorio e dei riti della Settimana Santa.



Accompagnati da una guida turistica, i partecipanti potranno visitare la Galleria Villamarina, l’area mineraria di Monteponi, e prendere parte ad un tour guidato in Città nel corso dei riti del Giovedì e del Venerdì Santo.

Partenza in bus dal centro di Cagliari alle ore 14 e rientro nel capoluogo alle 23.30, dopo l’apericena consumata ad Iglesias al termine del tour.

Per il Sindaco Mauro Usai è “Un’occasione per far conoscere i riti della Settimana Santa, un patrimonio di Iglesias che unisce la storia della nostra Città alla devozione. Finalmente, dopo le restrizioni causate dalla pandemia, possiamo vivere nuovamente i riti della Settimana Santa in maniera comunitaria e riaprire le porte ai visitatori. Un ringraziamento agli operatori del Consorzio Turistico, di Iglesias Turismo ed ai membri dell’Arciconfraternita, che hanno tenuto vive le antichissime tradizioni con competenza, devozione e spirito di servizio”.



Per informazioni sui costi e sulle modalità delle visite, e per la necessaria prenotazione, è possibile utilizzare l’indirizzo mail: info@ctiglesiente.it, oppure telefonare ai numeri: 0781.274507 e 348.3178065.