Capoterra. Auto fuori strada: perde la vita una ragazza di 18 anni

Incidente avvenuto nella frazione Sa Perda Su Gattu

Di: Redazione Sardegna Live

È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto ieri intorno alle 19 a Capoterra, nella frazione Sa Perda Su Gattu. Per cause in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano una 17enne (avrebbe dovuto compiere 18 anni il 19 aprile) e un 21enne è uscita di strada.

A perdere la vita è stata la ragazza, Alessia Pisano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la giovane è stata trasportata all’ospedale Brotzu in codice rosso e portata in sala operatoria. Dopo circa cinque ore dall’arrivo al nosocomio è stato dichiaro il decesso.

Il ragazzo è invece attualmente ricoverato presso policlinico di Monserrato, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi i carabinieri.