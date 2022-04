Sassari. Torna la Cavalcata, la data è fissata eccezionalmente per la prima domenica di settembre

Il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru: “Un segnale importante per le tradizioni della città, per la comunità e per le ricorrenze a cui ha dovuto rinunciare”

Di: Redazione Sardegna Live

Torna la Cavalcata a Sassari. Lo annuncia sulla propria pagina Facebook Maurilio Murru, presidente del Consiglio comunale, specificando che quest’anno non si terrà, come di consueto, la penultima domenica di maggio, ma la prima domenica di settembre.

“Nel 2019 l'ultima edizione e poi l'attesa causata dalla pandemia, con la promessa di un ritorno alla normalità che tardava ad arrivare. Oggi un segnale importante per le tradizioni della città, per la comunità e per le ricorrenze a cui ha dovuto rinunciare” scrive Murru.

“Tornano i colori, i profumi e i rituali che hanno fatto la storia del nostro territorio e di cui possiamo finalmente riappropriarci, per riprendere a vivere. Una giornata da vivere con nuove consapevolezze e tanta più emozione” conclude con ottimismo il presidente.