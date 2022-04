Maracalagonis. Atti osceni in luogo pubblico, denunciato un 48enne

Ubriaco, si è avvicinato ad una donna abbassandosi i pantaloni e proponendole un rapporto sessuale. Ha anche cercato di aggredire i Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Quartu per atti osceni in luogo pubblico, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un 48enne di Maracalagonis, dopo la richiesta di aiuto al 112 di una donna di 43 anni.

Quest’ultima è stata aggredita mentre camminava, dal 48enne ubriaco che si era calato i pantaloni, mostrandole i genitali e proponendole un rapporto sessuale.

I Carabinieri sono giunti immediatamente sul posto dopo la chiamata, e l’uomo ha reagito cercando di aggredirli, insultandoli e minacciandoli, quando gli sono stati chiesti i documenti. Bloccato e condotto in caserma, l’uomo è stato identificato, ed è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria su quanto accaduto.

Dato il suo stato di alterazione, è stato chiesto l’ausilio del 118 per accompagnare il 48enne in ospedale per accertamenti, ma lui stesso ha rifiutato il ricovero.