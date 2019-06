“Premio Marchionni”, sabato la serata finale

L’appuntamento conclusivo promosso dal Magmma avrà inizio alle 18.30

Di: Antonio Caria

Si terrà sabato 15 giugno alle 18.30 nel museo Magmma di Villacidro, la serata finale del Premio Marchionni, ideato per ricordare la figura di Dino Marchionni e rivolto agli artisti di tutto il mondo.

L’iniziativa è del Magmma che, grazie anche all’organizzazione della Fondazione Estetica & Progresso e il sostegno della Fondazione di Sardegna, vuole promuovere e valorizzare l’arte grafica contemporanea.

750 le opere iscritte al concorso 2019. Le 40 finaliste (20 per la sezione Grafica e 20 per la Pittura) saranno esposte sabato e potranno essere visitate sino al 31 luglio. Inoltre saranno in mostra anche le 10 opere finaliste del Premio Rossopassione, concorso multidisciplinare (pittura, grafica, fotografia, scultura) concomitante al Marchionni.

Quattro i sardi finalisti: Marco Mattei, di Sassari, Andrea Zineddu, di Orani, Diego Vargiu, di Ussana (già vincitore targa Oro Premio Arte Mondadori 2018 sezione grafica) e di Laura Fonsa di Porto Torres.

Il vincitore assoluto delle due sezioni principali, la Grafica e la Pittura andrà un premio a scelta tra 2mila 500 euro o 1.500 euro più la possibilità di esporre la propria opera nell’Archivio Lazzaro di Milano e di avere una collaborazione con la prestigiosa istituzione artistica.

Per il vincitore del Premio Rossopassione è prevista, invece, la possibilità di vedere il proprio lavoro esposto in una prestigiosa sede, ancora da definire.

Sino al 31 luglio le 50 opere finaliste dei due premi resteranno al museo Magmma dove sarà possibile visitarle dal giovedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00 (o in altri giorni su appuntamento inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica info@premiomarchionni.it o chiamando al numero 3403473320).

Il concorso dedicato a Dino Marchionni ha avuto la sua appendice il 1° giugno a Olbia con la premiazione di “Venti artisti per Manet”, concorso organizzato in occasione della mostra Verba Volant Scripta Manet (visitabile sino al 31 luglio nel Museo Archeologico Molo Brin), realizzata con il contributo del Comune di Olbia.