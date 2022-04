Sfregio alla lapide di Frau. Solinas: "Atto vile, disgustoso e criminale"

"Un gesto che offende non solo la memoria di un eroico carabiniere, ma la coscienza di tutti i sardi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Un gesto criminale, vile e disgustoso, che offende non solo la memoria di un eroico carabiniere, ma la coscienza di tutti i sardi". Il presidente della Regione Christian Solinas condanna lo sfregio compiuto a Ped'e Semene, vicino a Chilivani, sulla lapide che ricorda il sacrificio del carabiniere Walter Frau, ucciso insieme al collega Ciriaco Carru in uno scontro a fuoco con i criminali in fuga dopo una rapina, nel 1995.

"A nome della intera Giunta - si legge in una nota -, il presidente Solinas manifesta solidarietà e vicinanza all'Arma dei Carabinieri".

LEGGI ANCHE

NOTTE DI FOLLIA A OZIERI. IL SINDACO: "RIAPERTA UNA FERITA PER TUTTA LA CITTÀ"

OZIERI CUSTODISCE LA MEMORIA DEI SUOI CARABINIERI-EROI. LA STORIA DI FRAU E CARRU, TRUCIDATI A PEDESEMENE NEL 1995