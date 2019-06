All’internet point c’è il crocevia per lo smercio della droga: denunciato il gestore

Contrasto allo spaccio di stupefacenti, il blitz ad opera dei Falchi della Mobile della Questura

Di: Alessandro Congia

Da servizi di osservazione svolti dal personale del gruppo “Falchi “ della Polizia di Stato è stato riscontrato, nei pressi di un internet point nel centro cittadino, un viavai di tossicodipendenti che, giunti nel locale, prendevano contatti con uno dei dipendenti il quale essersi allontanato per alcuni minuti, presumibilmente per recarsi nei pressi di una dimora ove verosimilmente occultava dello stupefacente, lo cedeva ai vari acquirenti.

Nella giornata di ieri gli investigatori della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno del locale procedendo al controllo dei vari clienti, fra cui anche il soggetto sopraindicato, sospettato di cedere lo stupefacente, poi identificato per S.A. classe 1980.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una busta di plastica contenente 2 involucri termosaldati con sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo complessivo di 0.80 grammi e la somma di 280 euro.

La perquisizione veniva estesa anche presso la sua abitazione ove si rinveniva la somma di 610 euro, ancora 1 involucro in cellophane trasparente termosaldato con all’interno cocaina per un peso lordo complessivo di grammi 9,10, vari involucri contente hashish per un peso complessivo di grammi 40, vari bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.