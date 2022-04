Addio all’attore cagliaritano Giampaolo Loddo. Aveva 91 anni

Ha raccontato per decenni le storie della sua città

Foto tratta dallo Spot PAN - "Occasioni da vivere" regia di Jacopo Cullin

Di: Redazione Sardegna Live

Mondo dello spettacolo sardo in lutto per la scomparsa, all'età di 91 anni, dell'attore cagliaritano Giampaolo Loddo.

Originario del quartiere Sant'Avendrace ha recitato in palchi, tv e cinema dagli anni Sessanta-Settanta. Ha raccontato – anche accompagnandosi con la chitarra -la storia della sua città con ironia e profondità.

Diventando narratore, anche usando il cagliaritano, di episodi legati alla Cagliari delle strade e dei quartieri più antichi.

Ha recitato in fiction tv trasmesse alla Rai e, per quanto riguarda il cinema, si ricordano le sue apparizioni anche in Pesi Leggeri di Enrico Pau e Ballo a tre passi di Salvatore Mereu, presentato alla Settimana internazionale della critica della 60esima Mostra del cinema di Venezia, oltre al recente Cagliari Sicsti del regista Paolo Carboni.