Scomparso da Terralba: scattano le ricerche per Luca Zurru

Il 48enne di Arborea non rientra a casa da mercoledì. Piscitelli: "Si rischia di perdere tempo prezioso"

Di: Redazione Sardegna Live

La famiglia di Luca Zurru, 48enne di Arborea, ha atteso due giorni prima di far scattare l’allarme. L’uomo, già scomparso nel 2017 per qualche giorno e poi ritrovato a Zuradili, ha nuovamente fatto perdere le sue tracce mercoledì scorso, 6 aprile. Quel giorno, avrebbe lasciato la sua abitazione di Terralba, dove si era trasferito da poco in seguito alla separazione della moglie.

I parenti hanno lanciato l'appello sui social: chiunque avesse informazioni su Luca chiami le forze dell'ordine o gli stessi familiari.

Interpellato sulla scomparsa di Luca, l'avvocato Gianfranco Piscitelli, Presidente di Penelope Sardegna ci dice "Sono stato contattato da alcuni amici di Arborea e successivamente dall’ex moglie del 48enne. Ho sollecitato notizie certe per attivare i contatti social di Penelope e il programma Chi l'ha Visto. Non posso interferire sulle scelte dei familiari, ma ritengo che Luca necessiti di una attenzione importante nelle sue ricerche, considerati oltretutto i precedenti. A volte si rischia di perdere tempo prezioso e, con la mia esperienza nel campo, uno stato di disagio e di confusione non può essere sottovalutato. Speriamo che Luca si ravveda e faccia subito rientro dai suoi affetti. Il Comune di Arborea si stava già attivando per aiutarlo a cercare un alloggio. Luca, se leggi, torna, non sei solo e le cose non sono mai nere come sembrano”.