Tissi diventa una paese cardioprotetto

Dal 14 giugno al 13 luglio una serie di appuntamenti dedicati alla salute

Di: Antonio Caria

Prevenzione e diagnosi precoce, avere un corretto stile di vita, cura malattie reumatologiche, dipendenze e promozione della salute di comunità, l’educazione contemporanea e uno screening gratuito della tiroide.

Saranno questi gli obiettivi delle giornate dedicate all’informazione, educazione e prevenzione che avranno inizio venerdì 14 Giugno alle 18.00 presso il centro culturale di Tissi

Un mese intero dedicato alla salute dove si avvicenderanno medici, educatori e associazioni che si concluderà sabato 13 luglio con la sistemazione di un defibrillatore, acquistato dall’Amministrazione comunale, nella piazza principale del paese. Inoltre sono stati anche programmati dei corsi di BlsD e disostruzione pediatrica. “Teniamo molto sia alla sicurezza che alla salute dei cittadini ed è per questo che ci siamo attivati affinché tutti possano vivere in maniera sicura”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Maria Budroni.

“Questo progetto – ha aggiunto – è nato perché la politica ha la possibilità di prendere importanti decisioni, ed è per questo che deve adoperarsi in tutti i modi per garantire la salute delle persone. La prevenzione è un tema molto importante, non è la cura, non è la soluzione finale, ma è un inizio, è fondamentale, perché permette di agire in tempo, così come è indispensabile informare ed educare alla salute, spiega l’assessore ai servizi sociali Angelo Carta”.