Sabato a Ozieri assemblea dei lavoratori. Sindaco di Pattada: "Serriamo le fila per superare un periodo difficile"

Angelo Sini: "Lasciamo perdere gelosie e ripicche. Categorie lavorative e famiglie insieme per trovare una soluzione"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Pattada, Angelo Sini, sarà presente insieme ad altri amministratori del territorio a Ozieri, sabato 9 aprile, per l'assemblea dei lavoratori che ha come obiettivo, fra le altre cose, la costituzione di un coordinamento incaricato di farsi portavoce delle istanze delle categorie produttive in Regione.

"Saranno diversi gli amministratori presenti - spiega Angelo Sini - e con noi anche il presidente dell'Anci Emiliano Deiana. E' un momento in cui bisogna serrare le file e parlare ad una voce evitando polemiche e distinguo e cercando l'unità perché il periodo che stiamo attraversando non è facile per nessuno".

Allevatori, agricoltori, autotrasportatori, imprese edili, professionisti di ogni settore e partite iva si sono dati appuntamento alle ore 19 presso il complesso fieristico ozierese di San Nicola dopo il grande successo della precedente manifestazione tenutasi il 19 marzo.

"E' importante trovare un punto di unione e risolvere le questioni all'ordine del giorno - prosegue Angelo Sini -. A Ozieri si sta facendo un buon lavoro, partecipano tutte le categorie lavorative e le famiglie del territorio per uscire da una situazione di stallo estenuante e preoccupante".