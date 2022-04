Il Corpo della Polizia Locale dà il benvenuto ai trentacinque nuovi agenti

Il comandante Calzia: "“Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione in onore dei ragazzi perché è una nuova vita che portiamo avanti insieme"

Di: Redazione Sardegna Live

“Da oggi rappresentate la faccia dell'Amministrazione e, per quanto mi riguarda, voi siete più importanti del Sindaco e di qualsiasi Consigliere perché quotidianamente avrete a che fare con i concittadini e con chi vive la nostra città”.

Così il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha accolto i trentacinque nuovi agenti della Polizia Locale che, in servizio da qualche settimana dopo aver vinto il relativo concorso pubblico, sono stati i protagonisti della cerimonia di consegna delle placche di riconoscimento personali che si è tenuta oggi, venerdì 8 aprile 2022.

Schierati con le loro uniformi nuove di zecche, con il blu e il giallo a colorare il piazzale del Comando di via Crespellani e sotto lo sguardo attento del Comandante Guido Calzia, che ha voluto fortemente questa cerimonia, i nuovi agenti hanno vissuto un benvenuto caloroso dai colleghi.

“Siete arrivati in una nuova famiglia e il Corpo – ha aggiunto il Sindaco Truzzu – vi aiuterà a crescere così come voi aiuterete a crescere il Corpo. Ci sono molte aspettative da parte dei cittadini su di voi, anche perché il sistema delle regole che la Polizia Locale cerca di far rispettare è fondamentale soprattutto per i più deboli. Le regole, non dimentichiamolo, non sono un optional, ma garantiscono la convivenza civile di tutti”.

Sguardi emozionati ma allo stesso tempo fieri di chi inizia una nuova avventura professionale che sarà coinvolgente anche dal punto di vista umano visto che proprio gli agenti della Polizia Locale rappresentano un primo contatto tra i cagliaritani (e non solo) le le istituzioni.

“Portate questa divisa – ha commentato il presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, rivolgendosi al plotone della classe 2022 schierato nel piazzale – con grande onore questa divisa che avete oggi e fatelo sempre come stanno facendo i vostri colleghi. Il corpo andava rafforzato e ora i cittadini si affideranno a voi per avere maggiore sicurezza”.

Alla consegna delle placche, oltre agli ufficiali del Corpo e agli agenti “vecchi” che hanno voluto accogliere in maniera calorosa i nuovi arrivati, ha preso parte anche il Presidente della Commissione Consiliare per le Politiche della sicurezza, Marcello Polastri.

“Le nuove unità della Polizia Municipale significano una città più presidiata, più pulita e più tranquilla anche all'insegna dei controlli legati alla questione dei rifiuti e di un certo tipo di commercio. Il tutto in vista dell'approvazione del nuovo regolamento sulle politiche della sicurezza e Polizia Urbana”.

Schierati quasi a dare il benvenuto ai nuovi agenti, anche alcuni mezzi della Polizia Locale che sono stati messi in mostra davanti al palco d'onore riservato alle autorità cittadine che hanno voluto dare il loro benvenuto ai nuovi operatori della sicurezza.

“Abbiamo voluto organizzare – il pensiero del Comandante Calzia – questa manifestazione in onore dei ragazzi perché è una nuova vita che portiamo avanti insieme a tutto il gruppo della Polizia Locale. Inoltre, vuole essere un segnale di una grande famiglia e del fatto che vogliamo riprenderci la città, per cercare di dare quella sicurezza che con i trentacinque ragazzi, che arriveranno fino a cinquanta, ci consentirà di riprenderci quelle competenze su strada che sono un po' venute meno dopo i tanti pensionamenti. Viviamo e sfruttiamo l'entusiasmo di questi ragazzi in modo da ripagare, con la nostra attività sul territorio, lo sforzo fatto dall'Amministrazione”.