La Pizzetta sfoglia diventa ufficialmente "prodotto agroalimentare tipico"

Nata a Cagliari, ma diffusa in tutto il sud Sardegna e non solo, da pochissimo ha ottenuto il riconoscimento anche sulla Gazzetta Ufficiale

Di: Redazione Sardegna Live

La protagonista di aperitivi e colazioni cagliaritane ottiene il riconoscimento per molti dovuto: "prodotto agroalimentare tradizionale" della Sardegna. Nonostante le molte controversie sul come sia stata inventata o da chi, essa riesce a mettere tutti d’accordo sull’inconfondibile sapore. Due strati di fragrante pasta sfoglia, sugo, abbondante olio e, a seconda della pasticceria che la produce, un cappero con un po’di pasta d’acciuga e mozzarella. In questi pochi ingredienti è racchiuso il segreto della merenda di un intero popolo, che è divenuta un’istituzione.

E finalmente è arrivato il riconoscimento ufficiale con il marchio identitario e l’inserimento nella Gazzetta Ufficiale tra gli elenchi delle specialità regionali. Infatti la famosa pizzetta ha raggiunto i requisiti necessari per il riconoscimento come 25 anni di storicità.

Noi, non molto tempo fa, vi avevamo parlato di questo straordinario prodotto e della sua ricetta. Qui potete rileggere l'articolo