Anziano scomparso da Castiadas: ritrovata la bicicletta di Luciano Luccheddu

Ricerche di Soccorso alpino, Carabinieri e Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

È stata ritrovata questa mattina, in una zona impervia di campagna, la bicicletta di Luciano Luccheddu, l'anziano di 80 anni scomparso il 30 marzo scorso dalla sua abitazione di Castiadas. Quel giorno l'anziano si era allontanato con la sua bici, senza fare più ritorno.

I familiari hanno fatto scattare l'allarme e sono partite le ricerche da parte di Soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri della Compagnia di San Vito, Protezione civile e volontari. Dopo il ritrovamento della bicicletta, il personale del Soccorso alpino, con nove unità e i cinofili, sta intensificando le ricerche nella zona, ma al momento nessuna traccia dell'anziano.

Nella frazione di San Priamo territorio del comune di San Vito i Vigili del fuoco hanno istituto un Posto di Comando Avanzato con automezzo UCL (Unità di Comando Locale) dei Vigili del Fuoco di Cagliari, postazione mobile, indispensabile per i collegamenti radio e telefonici, per la gestione e il coordinamento delle attività di ricerca e delle squadre in campo, dove oltre un operatore di sala operativa è presente un unità dei Vigili del Fuoco TAS (Topografia Applicata al soccorso) che opera con sistemi e attrezzature avanzate di geolocalizazione e tracciatura GPS.

Il giorno della scomparsa anche il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni, aveva lanciato un appello: “Se qualcuno dovesse avvistarlo o ne ha già avuto notizia è pregato di farne immediata comunicazione all'autorità del sindaco o alle forze dell'ordine".