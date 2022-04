Capoterra. Scoperti 7 quintali di marijuana in azienda agricola

Il proprietario dell’azienda è un 54enne di Capoterra, successivamente arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe nascosto all'interno del capannone della sua azienda agricola 721 chili di marijuana. Per questo, un 54enne di Capoterra è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga.

I militari dell'Arma della stazione locale, con la collaborazione dei colleghi di Cagliari e del Nucleo cinofili, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, nell'auto e nel capannone, e qui hanno trovato le infiorescenze essiccate di marijuana contenute in diversi sacchi, scatole e buste di plastica, per un peso complessivo di 721 chilogrammi.

Sotto sequestro anche tutto il materiale per confezionare la cannabis, ossia 8 cartucce e una canna da fucile non regolarmente detenute. Le munizioni saranno inviate ai Ris per gli accertamenti balistici. Il 54enne si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo